ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 61 Euro

17.01.2020 - 10:44 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Bayer +1,12% angesichts der Hoffnung auf einen baldigen Vergleich im gerichtlichen US-Glyphosat-Streit auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Eine rasche Lösung sei im Interesse der Investoren und eine womöglich kurz bevorstehende Einigung positiv, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer ersten Reaktion am Freitag. Allerdings sei auch der Preis entscheidend und inzwischen habe auch die Anzahl an Klagen ein besorgniserregendes Niveau erreicht, weshalb er lieber an der Seitenlinie bleibe und abwarte./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenQuelle: dpa-AFX