ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Varta auf 66 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Varta +3,31% von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach Bekanntgabe eines kurzfristigen Kapazitätsausbaus habe der Batterie-Hersteller zum ersten Mal die diesbezüglichen Prognosen des Experten übertroffen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaube, dass das Unternehmen kurzfristig von einer steigenden Nachfrage profitieren wird. Aus Sicht des Experten sollte Varta damit auch an die Konkurrenz verlorene Marktanteile zurückgewinnen. Die mittel- bis langfristigen Ziele des Unternehmens erschienen ihm jedoch nicht realistisch, daher bleibe er bei seiner Verkaufsempfehlung./ssc/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebendpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXQuelle: dpa-AFX