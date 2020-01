APA ots news: Groupe PSA verkauft 2019 weltweit 3,5 Millionen Fahrzeuge - ANHANG

16.01.2020 - 10:44 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

- Solide Position in Europa: 16,8% Marktanteil- Elektrifizierung auf Kurs: 10[1] neue Modelle eingeführt- Elektrifizierung des gesamten Fahrzeugangebots ab 2025Wien (APA-ots) - [AVISO: Tabelle mit konsodlidierten Verkaufszahlen imPDF zum Download anbei.)"Unsere Teams zeichnen sich - in einem sich stark veränderndenUmfeld - in allen Regionen durch ein starkes Engagement für Leistung,profitable Verkäufe und Kundenzufriedenheit aus. Dieses Engagementwird durch die Kernmodell- und die Kerntechnologie-Strategien unseresKonzerns gestützt und ist langfristig die Basis für unser Bestreben,saubere, sichere und erschwingliche Lösungen für Menschen und Güterbereitzustellen, um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken.", sagtCarlos Tavares, CEO der Groupe PSA.Zwtl.: Auf dem Weg zum wichtigen Akteur in der ElektromobilitätDie Groupe PSA hat bereits 10[1] neue Plug-In-Hybrid- odervollelektrische Modelle auf den Markt gebracht. Dies entspricht demPlan, ab 2025 die gesamte Produktpalette auch in einerelektrifizierten[2] Variante anzubieten, 50% davon bereits bis Ende2021 mit 13 zusätzlichen elektrifizierten Modellen.Seit 2019 sind alle neuen Modelle der Groupe PSA, die auf denMarkt kommen, entweder mit einem rein elektrischen oder einemPlug-In-Hybridantrieb ausgestattet. Die Bestellzahlen für diesogenannten Low Emission Vehicles (LEV) sind vielversprechend, womitder Konzern auf Kurs ist, wie geplant vom ersten Tag an dieeuropäischen CO2-Ziele zu erfüllen.Das Unternehmen mobilisiert seine anerkannte Expertise undarbeitet mit seinen Partnern und Händlern zusammen, um dieErwartungen der Kunden zu erfüllen, indem es ein wettbewerbsfähigesModellportfolio anbietet - inklusive einfachen und hochmodernenDienstleistungen für das tägliche Leben.Zwtl.: Verkäufe leichter Nutzfahrzeuge gestiegenDie Groupe PSA bietet traditionell erstklassige Produkte an, umdie gesamte Vielfalt der Kundenbedürfnisse abzudecken. Im Jahr 2019verkaufte der Konzern insgesamt 765.000 Einheiten - davon 554.000leichte Nutzfahrzeuge (LCVs) und 211.000 Pkw-Derivate - und festigteso seine Position mit einem Marktanteil von 25,1% in Europa[3].Treiber waren insbesondere die erfolgreiche Erneuerung derKompakt-Vans und der mittelgroßen Lieferwagen in den vergangenen dreiJahren.Sowohl der Peugeot Expert als auch der Citroën Jumpy und der OpelVivaro werden ab 2020 in rein batterie-elektrischen Versionenerhältlich sein. Die gesamte LCV-Palette (und die entsprechendenPkw-Modelle) werden bis 2021 elektrifiziert.Der Konzern macht bei LCVs in Lateinamerika gute Fortschritte, woein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen auf denMarkt gebracht wurde. Treiber in Eurasien sind die mittelgroßenLieferwagen von Peugeot, Citroën und Opel.Zwtl.: Europa: Auf Leistung fokussiertBeim Einsatz eines disziplinierten Managements zur Erreichung derCO2-Ziele konnte der Konzern mit einem Marktanteil von 16,8% - ineinem leicht um 1,3% wachsenden Markt - seine Position behaupten.Dazu trug das Wachstum in einigen Kernmärkten bei, insbesondere inItalien (+ 0,5 Prozentpunkte) und Spanien (+ 0,2 Prozentpunkte). InFrankreich und im Vereinigten Königreich blieb der Marktanteilstabil, während in Deutschland ein leichter Rückgang (- 0,6Prozentpunkte) verzeichnet wurde.Für Peugeot war 2019 ein Jahr der Konsolidierung. Die Marke hatihr Angebot für das B-Segment vollständig erneuert, um dasAbsatzwachstum im Jahr 2020 voranzutreiben. Die neuenelektrifizierten Modelle - angeführt vom Peugeot e-208 und e-2008sowie den Hybridversionen des Peugeot 3008 und des 508 (Limousine &SW) - sind für gewerbliche Kunden und für Privatkunden voll verfügbarund gehören zu den Modellen mit den niedrigsten CO2-Emissionen aufdem Markt.Citroën verzeichnete unter den zwölf meistverkauften Marken inEuropa das stärkste Wachstum und steigerte seine Marktanteile in denHauptmärkten. Maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung war der imJanuar 2019 eingeführte C5 Aircross SUV, der 2020 in einerPlug-In-Hybrid-Version erhältlich sein wird.Die Verkäufe von DS Automobiles stiegen weltweit, insbesondere inder zweiten Jahreshälfte (+ 56%), was auf den Erfolg des erneuertenProduktportfolios zurückzuführen ist. In Frankreich, dem führendenDS-Markt, sind die erfolgreichen Modelle DS 7 CROSSBACK und DS 3CROSSBACK nun stark positioniert. Die Leistung der Marke wird durchdas wachsende exklusive DS-Netzwerk mit derzeit 356 Standortenverbessert.Opel/Vauxhall fokussierte sich strategisch auf profitableVertriebskanäle und Marktsegmente. Durch die konsequente Umsetzungder Kernmodellstrategie haben die Marken Schritte in Richtung derehrgeizigen zukünftigen CO2-Ziele gemacht. Besonders erfolgreichwaren die SUVs Grandland X (+ 29%) und Crossland X (+ 28%) sowie dieLCVs (+ 20%).Zwtl.: Naher Osten - Afrika: Zuwächse beim Marktanteil inSchlüsselmärktenDer Marktanteil der Groupe PSA in der Region stieg um 0,4Prozentpunkte. Das entspricht einem Anstieg der Neuzulassungen um9.100 Einheiten gegenüber 2018, während der Markt um 100.000Einheiten[4] zurückging. Bedeutende Zuwächse wurden in Ägypten (+ 6,3Prozentpunkte), Marokko (+ 2,1 Prozentpunkte) und der Türkei (+ 2,1Prozentpunkte) erzielt. Die Gesamtentwicklung in der Region wurdeauch 2019 vom Rückzug aus dem Iran (Mai 2018)[5] beeinflusst.Das Kenitra-Werk in Marokko nahm Mitte September 2019 dieProduktion auf und wird seine Kapazität schon Mitte 2020 auf 200.000Einheiten verdoppeln.Zwtl.: China und Südostasien: Umgestaltung des GeschäftsmodellsDPCA (Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile) hat seine Prioritätenin einem im vergangenen September vorgelegten Sechs-Jahres-Planfestgelegt. Dieser zielt auf profitable Verkäufe, eine niedrigereGewinnschwelle und eine schrittweise Steigerung des Volumens für dieMarken Peugeot und Citroën. Die Marke DS bekennt sich zumchinesischen Markt und ist dabei, einen neuen strategischen Planaufzustellen. Der Verkauf von Groupe PSA-Anteilen in dem JointVenture CAPSA (Changan PSA Automobiles) ist Teil dieses Plans. 2020wird das erste Jahr der NEV-Offensive (New Electric Vehicle) derGroupe PSA in China sein. Fünf NEV-Modelle werden 2020[6] in Chinaeingeführt und verkauft.In ASEAN nahm der malaysische Hub NAM[7] der Groupe PSA dieProduktion des Peugeot 3008 und des 5008 auf.Zwtl.: Lateinamerika: Schrumpfende MärkteDie wirtschaftliche und politische Situation traf die Märkte inArgentinien (- 43%) und Chile (- 11%) schwer. Getrieben vom Erfolgdes neuen SUV C4 Cactus und des LCV-Angebots entwickelten sich dieVerkäufe der Groupe PSA in Mexiko (+ 13%), Brasilien (+ 2%) und inkleineren Märkten (Kolumbien, Kuba, Ecuador und Uruguay) weiterhindynamisch.Zwtl.: Indien-Pazifik: Absatz in Japan im PlusTrotz rückläufiger Märkte hat die Groupe PSA den Absatz in derRegion leicht gesteigert. Der Erfolg in Japan setzte sich mit einemVerkaufsplus von 20% fort. Die Groupe PSA hat mit ihrem Partner AVTECLtd (einer CK Birla Group Co.) die Produktion von Getrieben in Indien(Werk Hosur) aufgenommen und plant, den C5 Aircross SUV 2020 inIndien auf den Markt zu bringen. Im Jahr 2021 folgen neue undaufsehenerregende Citroën-Modelle, die vor Ort entwickelt werden.Zwtl.: Eurasien: Comeback der Marke OpelIm zweiten Halbjahr 2019 ist der Absatz der Groupe PSA in derRegion gestiegen, insbesondere in der Ukraine und in Russland. Dankaller vier Marken hat sich der Konzern schneller als der ukrainischeMarkt verbessert. Die Marke Opel stärkte Anfang 2019 ihre Präsenz aufdem ukrainischen Markt und die Marke DS wurde im zweiten Halbjahr2019 eingeführt.Der LCV-Absatz der Gruppe stieg dank des Peugeot Traveller/Expertund des Citroën SpaceTourer/Jumpy, während der russische Markt um2,3% schrumpfte. Der Konzern hat kürzlich die Marke Opel wieder inRussland eingeführt. Zunächst sind dort die Modelle Zafira Life undGrandland X im Angebot.[1] 4 BEV: DS 3 CROSSBACK E-TENSE, Peugeot e-208 und e-2008, OpelCorsa-e und 6 PHEV: Peugeot 3008 HYBRID4, 508 HYBRID und 508 SWHYBRID, Citroën C5 Aircross Hybrid, Opel Grandland Hybrid4, DS 7CROSSBACK E-TENSE 4x4[2] Batterie-elektrisch oder Plug-In-Hybrid[3] LCV-Marktanteil ohne Pkw-Versionen[4] Exklusive Iran. Schätzung vom 16. Januar.[5] Im Iran produzierte Volumina sind seit dem 1. [5] Im Iran produzierte Volumina sind seit dem 1. Mai 2018 nicht
mehr in den konsolidierten Absätzen erfasst.[6] 2 BEV: e-2008 BEV, DS 3 CROSSBACK E-TENSE und 4 PHEV: 508LHYBRID, 4008 HYBRID, C5 Aircross Hybrid, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4[7] Naza Automotive Manufacturing