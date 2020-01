17.01.2020 - 10:09 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

APA ots news: mins - neues Finanztool der OeNB unterstützt Jugendliche beim Umgang mit GeldWien (APA-ots) - Die kostenlose Web-Applikation mins aufwww.allesmeins.at der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) schaffteinen Überblick über die persönlichen Einnahmen und Ausgaben undzeichnet sich durch eine umfangreiche Planungsfunktion aus.Finanzen sind Teil des täglichen Lebens. Sich rechtzeitig undfundiert mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, ist einewichtige Voraussetzung für einen verantwortungsvollen und kompetentenUmgang mit Geld. Die OeNB bietet seit vielen Jahren ein umfangreichesund kostenloses Portfolio im Bereich der Finanzbildung an. Mit derEntwicklung der Web-Applikation mins steht nun ein neues Instrumentzur Verfügung, das allen dabei helfen kann, die eigene finanzielleSituation besser im Blick zu behalten.Das neue Tool richtet sich in erster Linie an Jugendliche und jungeErwachsene. Mit mins kann man mehrere Bankkonten, Sparbücher undauch Bargeldtransaktionen erfassen. Dadurch hat man einen umfassendenÜberblick über die eigene finanzielle Lage. Zudem könnenKaufgewohnheiten analysiert und in Grafiken dargestellt werden.Umfangreiche Planungsfunktion mit AusblickNeben dem Überblick über die persönlichen Einnahmen und Ausgabenzeichnet sich mins durch eine umfangreiche Planungsfunktion aus. Jemehr Planwerte (wiederkehrende Zahlungen etc.) angegeben werden,desto besser kann mins im täglichen Leben unterstützen undtagesaktuell angeben, wie viel Geld bis zum Ende eines Monats nochzur freien Verfügung steht.Datenschutzbedenken sind nicht angebracht, denn alle Daten werdenausschließlich lokal bzw. im privaten Online-Speicher gespeichert. Eswerden auch keine Daten an Dritte weitergegeben oder weiterverwendet.Alle Funktionen der mins-Applikation stehen nicht nur auf demDesktop zur Verfügung, sondern sind auch mit dem Tablet oderSmartphone (Android und iOS) einsetzbar.Weitere Infos unter www.allesmeins.at