APA ots news: Nationalbank erwartet Inflationsrückgang auf 1,4 Prozent für 2020

Schwerpunktanalyse untersucht Herausforderungen für dieInflationsmessungWien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet inihrer aktuellen Inflationsprognose für Österreich eine amHarmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsratevon 1,4 Prozent für das Jahr 2020 und 1,5 Prozent bzw. 1,6 Prozentfür 2021 und 2022. Damit liegt die aktuelle Prognose etwas niedrigerals in der Vorausschau vom Herbst 2019.Wie jede Messung einer makroökonomischen Variablen ist auch dieMessung der Inflationsrate mit Ungenauigkeiten behaftet. AktuelleHerausforderungen für die Inflationsmessung liegen etwa in derwachsenden Bedeutung des Online-Handels sowie in der Bewertung undEinbeziehung von selbst genutztem Wohnungseigentum in den Preisindex.Die daraus erwachsende Messungenauigkeit fällt in Summe aber nur sehrgering aus, da sich die aus den genannten Faktoren resultierendenMessfehler weitgehend neutralisieren.Inflationsrückgang auf 1,2 Prozent im November 2019Die österreichische HVPI-Inflationsrate ging von 1,7 Prozent in denersten Monaten 2019 auf 1,2 Prozent (Mai bis November 2019) zurück.Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die abnehmende Teuerung vonEnergie sowie auf die leicht sinkende Inflationsrate vonNahrungsmitteln zurückzuführen. Die ohne Energie und Nahrungsmittelberechnete Kerninflationsrate lag im November 2019 mit 1,9 Prozentdeutlich über der HVPI-Inflationsrate.Geringer Inflationsabstand zwischen Österreich und DeutschlandDer durchschnittliche Inflationsabstand Österreichs gegenüberDeutschland belief sich in den ersten elf Monaten 2019 auf 0,1Prozentpunkt. Die österreichische Teuerungsrate von Dienstleistungenlag vor allem aufgrund der Preisentwicklung beiGastronomiedienstleistungen deutlich höher als in Deutschland.Demgegenüber war die österreichische Inflationsrate von Warenniedriger als jene in Deutschland.Deutlicher Rückgang der Rohstoffpreise für EnergieDas Importpreiswachstum schwächte sich in den letzten Quartalenmerklich ab. Für den Rückgang war vor allem Rohöl ausschlaggebend.Aufgrund der Ausweitung des Angebots von Rohöl sowie der globalenKonjunktureintrübung verringerte sich der Rohölpreis in EUR von Aprilbis Dezember 2019 um 8 Prozent. Damit hat der außenwirtschaftlichePreisdruck in dieser Phase deutlich nachgelassen. Im Zuge derkriegerischen Auseinandersetzungen im Irak Anfang Jänner stieg derRohölpreis innerhalb weniger Tage abrupt an, hat sich aber innerhalbder zweiten Jänner-Woche wieder auf das Niveau vom Jahreswechselzurückgebildet.Lohnstückkostenwachstum erhöht binnenwirtschaftlichen PreisdruckDie gesamtwirtschaftliche Produktionslücke erreichte lautOeNB-Schätzung im vierten Quartal 2018 ihren Höchstwert imgegenwärtigen Konjunkturzyklus. Trotz der Konjunkturabschwächungblieb das Wachstum der nominellen Lohnstückkosten bis zuletzt aufeinem überdurchschnittlichen Niveau, während sich dieUnternehmensgewinne etwas verringerten. Vor allem in lohnsensitivenWirtschaftsbranchen ist derzeit noch mit einem Aufwärtsdruck auf dieEndverbraucherpreise zu rechnen.OeNB revidiert Inflationsprognose nach unten - niedriger Ölpreisdämpft InflationLaut jüngster OeNB-Inflationsprognose wird die HVPI-Inflationsrate2020 1,4 Prozent betragen und in den Jahren 2021 sowie 2022 mit 1,5Prozent sowie 1,6 Prozent moderat ansteigen. Damit liegt die aktuellePrognose leicht niedriger als in der Vorausschau vom Herbst 2019. BisEnde 2020 rechnet die OeNB noch mit inflationsdämpfenden Effekten derEnergie-Komponente des HVPI. Erst nach dem Auslaufen dieser Effektesteigt die HVPI-Inflation leicht an, wobei gegen Ende desPrognosehorizonts die verbesserte konjunkturelle Entwicklung zumTeuerungsanstieg beiträgt. Aufgrund des bis Ende 2019überdurchschnittlichen Lohnstückkostenwachstums sollte die ohneEnergie und Nahrungsmittel berechnete Kerninflationsrate im Jahr 2020deutlich über der Gesamtinflationsrate liegen, sich in den beidenFolgejahren aber an die HVPI-Inflationsrate annähern.Einbeziehung des Online-Handels und der Kosten von selbst genutztemWohnungseigentum sind aktuelle Herausforderungen derInflationsmessungDie Messung der Inflationsrate ist - wie die Messung jeder anderenmakroökonomischen Größe - mit Ungenauigkeiten behaftet. Im Rahmen desSchwerpunktthemas der vorliegenden Ausgabe von "Inflation aktuell"werden spezifische Probleme der Inflationsmessung diskutiert undeinander gegenübergestellt. Für eine leichte Überschätzung derInflationsrate spricht die derzeit noch fehlende Berücksichtigung derpreisdämpfenden Effekte des Online-Handels in der Inflationsmessung.Durch die geplante Aufnahme von Online-Preisen in dieInflationsmessung durch Statistik Austria dürfte dieses Problem inwenigen Jahren gelöst sein. Auf der anderen Seite würde die mangelndeEinbeziehung der Kosten von Eigenheimen in den Konsumentenpreisindexin Phasen stark wachsender Immobilienpreise für eine Unterschätzungder Inflation sprechen. Die Integration der Kosten von Eigenheimen inden HVPI ist aber aus methodischen und rechtlichen Gründen derzeitnicht möglich. In Summe dürften sich die Messfehler tendenziellausgleichen und auch aufgrund der sukzessiven Verbesserung derInflationsmessung in Zukunft kleiner werden."Inflation aktuell" ist ein vierteljährlich erscheinender Bericht derOesterreichischen Nationalbank zur Inflation in Österreich. Darin wird die Inflationsentwicklung der letzten Monate analysiert, die Inflationsprognose der OeNB vorgestellt sowie auf aktuelle Schwerpunktthemen eingegangen: www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/inflation-aktuell.html