Aroundtown erreicht bei TLG-Übernahme bereits die Mehrheit

FRANKFURT (Dow Jones)Bei der laufenden Übernahme von TLG Immobilien durch Aroundtown zeichnet sich eine deutliche Mehrheit ab. Bis zu diesem Montag um 14 Uhr und damit knapp anderthalb Tage vor dem Ende der Andienungsfrist verfügte Aroundtown bereits über 53 Prozent aller TLG-Anteile, wie einer aktuellen Mitteilung zu entnehmen ist.Damit sind bereits die Voraussetzungen für die Einrichtung eines neuen, fünfköpfigen Geschäftsleitungsorgans erfüllt, in dem TLG den Finanzvorstand nominieren wird. Über den CEO entscheidet Aroundtown. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es nicht. Noch bis Dienstagabend können TLG-Aktionäre ihre Anteile zum Tausch für je 3,6 Aroundtown-Aktien einreichen. Eine Nachfrist soll es noch bis zum 7. Februar geben.Bei dem Fusionsvorhaben wird der europaweit größte Anbieter von Büroimmobilien entstehen. Analysten sprechen bereits von einem neuen Anwärter auf den deutschen Leitindex DAX. Beide Unternehmen hatten ihr Fusionsvorhaben im November besiegelt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/rio/clnEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.