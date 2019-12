Aroundtown-Kaufofferte für TLG läuft bis 21. Januar

18.12.2019 - 19:11 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die angekündigte Übernahmeofferte des Immobilienunternehmens Aroundtown SA für seinen Wettbewerber TLG Immobilien AG hat die Genehmigung der Finanzaufsicht Bafin erhalten. Die TLG-Aktien können nun ab sofort bis zum 21. Januar angedient werden, wie Aroundtown mitteilte. Wie bekannt bietet das Unternehmen 3,6 neue eigene Aktien im Tausch für je ein TLG-Papier.Der TLG-Großaktionär Ouram Holding hatte sich schon verpflichtet, seine rund 28-prozentige Beteiligung an der TLG im Rahmen des Angebotes anzudienen. Durch den Zusammenschluss erhoffen sich die Unternehmen Synergien. TLG schätzt eine Steigerung des operativen Ergebnisses vor Steuern (pre-tax FFO) von 110 bis 139 Millionen Euro pro Jahr im Rahmen der weiteren Entwicklung.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/clnEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.