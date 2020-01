Aroundtown sichert sich Mehrheit an Konkurrent TLG Immobilien

20.01.2020 - 16:11 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor Ablauf der Annahmefrist hat sich der Gewerbeimmobilien-Konzern Aroundtown +1,07% die Mehrheit der Anteile am Konkurrenten TLG gesichert. Insgesamt komme Aroundtown nun über 53 Prozent der TLG-Aktien, teilte das Unternehmen am Montag mit. An der Börse kam die Nachricht positiv an: Während die Aroundtown-Aktien zuletzt rund 1,2 Prozent im Plus lagen, gewannen die TLG-Papiere rund 1,6 Prozent000.Wie bereits bekannt, streben beide Unternehmen eine Milliardenfusion an. Vorstand und Aufsichtsrat von TLG unterstützen die Offerte. Demnach sollen die Aktionäre der TLG Immobilien +1,56% je Papier 3,6 Aroundtown-Aktien aus einer Kapitalerhöhung erhalten. Die Annahmefrist läuft in der Nacht zum Mittwoch aus. Bis Montag um 14 Uhr hatten laut Mitteilung 42,3 Prozent der TLG-Aktionäre das Übernahmeangebot angenommen. Zudem hielt Aroundtown bereits 10,41 Prozent der TLG-Papiere, hinzu kommen nach Unternehmensangaben rund 0,28 Prozent durch eine Tochtergesellschaft aus Zypern.Durch den Zusammenschluss entsteht laut Analysten ein möglicher Kandidat für den Dax +0,12% . Bislang ist Aroundtown im MDax +0,47% , TLG ist im Nebenwerteindex SDax +0,59% gelistet. Sollte der Zusammenschluss gelingen, würde der europaweit größte Anbieter von Bürohäusern entstehen./eas/stw/heQuelle: dpa-AFX