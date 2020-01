Artenschutzportal soll Tempo bei Netz- und Windausbau erhöhen

13.01.2020 - 15:17 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Das Bundesumweltministerium will mit dem Aufbau eines Artenschutzportals dazu beitragen, schneller beim Ausbau der Netze und der erneuerbaren Energien voranzukommen. Ziel des Internet-Projekts sei es, "den Zugang zu den relevanten, digital verfügbaren Informationen zu vereinheitlichen und damit zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren beizutragen", teilte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage von Dow Jones Newswires mit. Das Kabinett hatte dazu in der vergangenen Woche einen Bericht beim Ressort von Svenja Schulze (SPD) in Auftrag gegeben.Grundlage sei eine entsprechende Aufforderung des Bundestags vom Frühjahr 2019 gewesen. Das Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus rief die Regierung auf, "kurzfristig" mit den relevanten Akteuren zu einem solchen Portal in Austausch zu kommen. Schon im vierten Quartal 2019 hätte die Regierung den Abgeordneten auch über den "den Zeitplan zur technischen Umsetzung" Bericht erstatten sollen. Das Umweltministerium betonte, das Artenschutzportal werde "schrittweise" aufgebaut. Es soll "für alle Vorhabenträger im Bereich Stromnetzausbau und Ausbau der Windenergie an Land zugänglich gemacht werden", so der Sprecher.Das Umweltministerium erklärte jedoch, die Maßnahme habe nichts mit der von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgelegten 18-Punkte-Liste zur Stärkung der Windenergie zu tun. Darin hatte Altmaier Schulzes Ressort nicht nur an das Artenschutzportal erinnert, sondern auch eine Bevorzugung der erneuerbaren Energien im Bundesnaturschutzgesetz gefordert.Das Umweltministerium lehnt den Vorschlag jedoch ab. Eine pauschale Privilegierung des Ökostroms im Bundesnaturschutzgesetz sei nicht nur "überflüssig", sondern auch unvereinbar mit EU-Recht, erklärte der Sprecher. Die artenschutzrechtlichen Anforderungen für die Errichtung von Windenergieanlagen seien zudem bereits vor zwei Jahren erleichtert worden. Der "dramatische Stillstand beim Ausbau der Windkraft" habe "gut wie nichts mit Naturschutz zu tun", so das Umweltministerium. "Die wahren Engpässe liegen woanders, von der Flächenverfügbarkeit über die Akzeptanz bis hin zu unklaren Rahmenbedingungen."Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.