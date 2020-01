ASIEN MÄRKTE/Geopolitik belastet Aktienkurse nur mäßig

03.01.2020 - 07:17 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

SCHANGHAI (Dow Jones)Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten belastet am Freitag die asiatischen Börsen. Die Aktienkurse drehen nach anfänglichen Aufschlägen nach unten ab, die Verluste fallen aber nicht sonderlich ausgeprägt aus. Einige Handelsplätze halten sich sogar im Plus. Einzig der Ölpreis schießt mit der wachsenden Kriegsgefahr in die Höhe, der Yen legt als vermeintliche Fluchtwährung in unsicheren Zeiten etwas zu. Kommandeur Kassim Soleimani der iranischen Quds-Brigaden ist bei einem US-Raketenangriff in Bagdad ums Leben gekommen. Die Eliteeinheit gehört den iranischen Revolutionsgarden an und ist für exterritoriale Operationen außerhalb des Irans zuständig. Die USA stufen die Revolutionsgarden als Terrororganisation ein.Ein fetter Brocken geopolitischer Unsicherheit ist auf den Tischen der Investoren gelandet", kommentiert Analyst Jeffrey Halley von Oanda die Schlagzeilen aus dem Irak. Während der Handel in Japan noch immer ruht, verlieren die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong wenige Punkte bzw. 0,2 Prozent, Taiwan und Singapur liegen ebenfalls knapp im Minus. Der südkoreanische Kospi dreht 0,1 Prozent ins Minus, nachdem er zuvor schon 1,3 Prozent im Plus gelegen hatte. Die Aktienmärkte in Malaysia und Indonesien profitieren dagegen von den anziehenden Ölpreisen und zeigen sich mit Aufschlägen.Das gilt auch für Australien, wo der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,6 Prozent aus dem Handel gegangen ist. Im Bergbausektor steigen BHP um 0,5 Prozent und Rio Tinto um 0,2 Prozent. Laut Händler stützten hier auch die chinesischen Liquiditätshilfen im Bankensektor des Vortages noch ein wenig. China gilt als wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe. Doch wirklich gestützt wurde der Markt vom Energiesektor, Oil Search kletterten um 3,2 Prozent.Überhaupt sind in der ganzen Region Ölwerte gesucht: Sie steigen in Hongkong PetroChina um 3,1 Prozent und CNOOC um 2,5 Prozent. Die Ölpreise ziehen weltweit an. Zwar gibt es noch keine unmittelbare Antwort aus dem Iran, doch geht die Befürchtung um, Teheran könnte die Seestraße von Hormus für Öltanker am persischen Golf sperren. Die schiitischen Machthaber kündigten bereits Vergeltung an. Der Preis für ein Fass der global gehandelten Ölsorte Brent verteuert sich um 3 Prozent 68,25 US-Dollar - lag aber auch schon deutlich höher.Am Devisenmarkt fällt der US-Dollar auf 108,13 Yen nach Wechselkursen um 108,63 im Tageshoch. Auch zu anderen Währungen legt der Yen als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten zu.Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD EndeS&P/ASX 200 (Sydney) 6.733,50 +0,64% +0,74%Nikkei-225 (Tokio) Kein HandelKospi (Seoul) 2.172,33 -0,13% -0,13%Schanghai-Comp. 3.084,65 -0,02% +1,13%Hang-Seng (Hongk.) 28.487,47 -0,20% +1,14%Straits-Times (Sing.) 3.236,24 -0,48% +0,91%KLCI (Malaysia) 1.611,42 +0,56% +0,86%DEVISEN zuletzt +/- %Do,Uhr % YTDEUR/USD 1,1165 -0,1% 1,1172 1,1213 -0,5%EUR/JPY 120,67 -0,5% 121,25 122,00 -1,0%EUR/GBP 0,8518 +0,2% 0,8501 0,8482 +0,7%GBP/USD 1,3107 -0,3% 1,3142 1,3220 -1,1%USD/JPY 108,09 -0,4% 108,54 108,80 -0,6%USD/KRW 1166,66 +0,8% 1157,28 1157,10 +1,0%USD/CNY 6,9705 +0,1% 6,9644 6,9629 +0,1%USD/CNH 6,9696 +0,2% 6,9587 6,9586 +0,1%USD/HKD 7,7801 -0,1% 7,7897 7,7907 -0,1%AUD/USD 0,6960 -0,3% 0,6983 0,7004 -0,7%NZD/USD 0,6667 -0,5% 0,6698 0,6723 -1,0%BitcoinBTC/USD 7.189,01 +3,5% 6.948,76 7.113,26 -0,3%ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 62,88 61,18 +2,8% 1,70 +3,0%Brent/ICE 68,20 66,25 +2,9% 1,95 +3,3%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.541,91 1.529,90 +0,8% +12,01 +1,6%Silber (Spot) 18,20 18,05 +0,8% +0,15 +2,0%Platin (Spot) 982,60 979,00 +0,4% +3,60 +1,8%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/flf/razEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.