Astrazeneca beendet Epanova-Studie nach enttäuschenden Daten

Von Adriano MarcheseBARCELONA (Dow Jones)Astrazeneca bricht eine Phase-III-Studie mit dem Medikament Epanova ab. Nach den bisherigen Ergebnissen sei es nur wenig wahrscheinlich, dass das Mittel bei Patienten mit gemischter Dyslipidämie (Fettstoffwechselstörung) und erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen ausreichenden Nutzen zeige, heißt es in der Mitteilung. Damit sei man der Empfehlung eines unabhängigen Ausschusses gefolgt.Astrazeneca untersuchte in der Studie Strength den Einsatz von Epanova (Omega-3-Fettsäuren) in Kombination zur Standardtherapie mit Statinen im Vergleich zur Gabe eines Placebo.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/rio/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.