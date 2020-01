Astrazeneca steckt 1 Mrd Dollar in Senkung von CO2-Emissionen

22.01.2020 - 11:38 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

05:38

10:38

Von Dieter HolgerBARCELONA (Dow Jones)Astrazeneca will bis zu 1 Milliarde US-Dollar in klimafreundliche Technologien investieren. Ziel sei es, die globalen Aktivitäten bis 2025 CO2-neutral zu gestalten und bis 2030 sogar das Treibhausgas aus der Atmosphäre zurückzuholen, teilte der britische Pharmakonzern mit.Geplant ist den Angaben zufolge, die Nutzungseffizienz bei erneuerbaren Energien zu verdoppeln, fünf Jahre früher als bisher geplant den Wagenpark komplett auf Elektrofahrzeuge umzustellen und Inhalatoren zu entwickeln, die nahezu ohne klimaschädliche Treibmittel auskommen.Astrazeneca machte seine Ankündigung beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Klimafreundlichkeit von Pharmaunternehmen steht infrage, seit die McMaster University im vergangenen Jahr eine Studie veröffentlichte, wonach der Sektor für 13 Prozent mehr direkten CO2-Ausstoß verantwortlich ist als die Autobranche, obwohl ihr Markt 28 Prozent kleiner ist als der für Fahrzeuge.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/rio/uxdEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.