Axel Springer bestellt 3 KKR-Vertreter in den Aufsichtsrat

FRANKFURT (Dow Jones)Nach dem Einstieg von KKR bei Axel Springer ist der US-Investor nun auch mit drei Vertretern im neunköpfigen Kontrollgremium des Medienhauses vertreten. In einer Mitteilung des Berliner Konzerns heißt es, Johannes Huth, Philipp Freise und Franziska Kayser seien zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt worden. Huth ist bei KKR Europachef, Freise Co-Chef des europäischen Private-Equity-Geschäfts und Kayser für Beteiligungen mit Schwerpunkt Technologie, Medien und Telekommunikation zuständig.Aufsichtsratschef Ralph Büchi sagte, durch die KKR-Vertreter im Kontrollgremium sei "sichergestellt, dass wir von ihren Erfahrungen und ihrer Expertise profitieren können".Platz gemacht und ausgeschieden aus dem Springer-Aufsichtsrat waren bereits zum Jahresende Alexander Karp, Iris Knobloch und Nicola Leibinger-Kammüller. KKR hält 44,3 Prozent an der Axel Springer SE und ist damit noch vor Friede Springer größter Anteilseigner. Durch den Einstieg von KKR ist der Streubesitz auf 4,3 Prozent gefallen.Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.comDJG/rio/uxdEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.