BA: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt im Dezember deutlich

02.01.2020 - 10:34 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

04:34

09:34

NÜRNBERG (Dow Jones)Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat zum Jahresende weiter nachgegeben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank im Dezember deutlich um 5 Punkte auf 223 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Hintergrund des Rückgangs ist die in den vergangenen Monaten schwächere wirtschaftliche Entwicklung, die zu einer Zurückhaltung der Betriebe bei der Suche nach neuen Mitarbeitern führte", erklärte die BA.Im längerfristigen Vergleich befinde sich der Kräftebedarf aber nach wie vor auf hohem Niveau, hieß es auch von der Behörde. Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.