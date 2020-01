Batteriehersteller Guoxuan bestätigt Gespräche mit Volkswagen

20.01.2020 - 07:56 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Yifan WangPEKING (Dow Jones)Der chinesische Batteriehersteller Guoxuan High-Tech Co hat Gespräche über eine mögliche Kooperation mit Volkswagen bestätigt. Die Aktie von Guoxuan setzte daraufhin zu einem Höhenflug an, der Kurs stieg innerhalb von einer Stunde um 10 Prozent, kam dann aber wieder zurück und notierte später gut 6 Prozent fester.Die beiden Unternehmen diskutierten über eine mögliche Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie, Produkte und Kapital, hätten aber noch keine verbindliche Vereinbarung getroffen, schrieb der chinesische Konzern in einer Mitteilung an die Börse.Am Freitag hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass sich Volkswagen mit 20 Prozent an Guoxuan beteiligen wolle. An dem Tag schlossen Guoxuan bereits 10 Prozent fester.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/bam/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.