Bauindustrie erwartet für nächstes Jahr Wachstumsverlangsamung

Von Andrea ThomasBERLIN (Dow Jones)Die deutsche Bauindustrie hat in diesem Jahr ihren Aufschwung weiter fortsetzen können. Aber die sich abkühlende Konjunktur werde im nächsten Jahr zu einer Verlangsamung des Wachstums führen, erklärten der Hauptverband der Bauindustrie (HDB) und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) am Mittwoch.Die Verbände erwarten für 2020 ein nominales Umsatzplus von 5,5 Prozent auf 145 Milliarden Euro, nach bislang erwartetem Wachstum von 5 bis 6 Prozent. Preisbereinigt läge der Anstieg dann bei 1 Prozent.Für dieses Jahr bekräftigen sie ihre Wachstumsprognose für das nominale Umsatzplus im Bauhauptgewerbe von 8,5 Prozent auf 137,2 Milliarden Euro. Preisbereinigt soll das Plus bei 3 Prozent liegen.Für nächstes Jahr hätten die Forschungsinstitute und die Bundesbank zwar ihre Prognosen für die deutsche Wirtschaftswachstum zurückgenommen, so die Vertreter der Baubranche. Allerdings sei es noch immer Wachstum. "Eine Konjunkturkrise mit einer ausgeprägten Unterauslastung der deutschen Wirtschaft ist somit weiter nicht zu erwarten, wenngleich die konjunkturellen Abwärtsrisiken derzeit hoch sind", sagten HDB-Präsident Peter Hübner und ZDB-Präsident Reinhard Quast in einer gemeinsamen Mitteilung.Im vergangenen Jahr waren die Umsätze der Branche um nominal 11,3 Prozent auf 126 Milliarden Euro gestiegen. Real lag das Wachstum bei 5,4 Prozent.Beide erwarten, dass die Bauwirtschaft weiter eine Stütze der Konjunktur bleiben werde. Die Wachstumsdynamik würde aber nachlassen.Besonders der Wohnungsbau sei weiter stabil aufgrund der anhaltend günstigen Finanzierungsbedingungen und der weiterhin hohen Binnenwanderung in die Ballungsgebiete. Für 2020 erwartet HDB-Präsident Hübner die Fertigstellung von rund 310.000 Wohnungen. Bis Oktober 2019 wurden in Deutschland insgesamt knapp 290.000 Wohnungen fertiggestellt.Kritisch äußerten sich beide über den geplanten Mietendeckel in Berlin, der einen fünfjährigen Mietenstopp für nicht preisgebundene Wohnungen vorsieht, und die bundesweite Mietpreisbremen. "Mietendeckel und Mietpreisbremsen sind vor allem auch Investitionsbremsen. Denn Investoren gehen dorthin, wo die Rahmenbedingungen aus ihrer Sicht gut sind", erklärten die beiden.Beim öffentlichen Bau begrüßte die Bauindustrie die Investitionsoffensive im Bereich der Bundesfernstraßen.Mit rund 17 Milliarden Euro pro Jahr, davon über 10 Milliarden Euro für Straße und Wasserstraße, kann es gelingen, dem Wirtschaftsstandort Deutschland wieder eine adäquate Infrastruktur zu verschaffen", sagte Quast. "Dies ist an sich ein Signal der Planungssicherheit für unsere Bauunternehmen."Bei der Beschäftigung hat die Bauwirtschaft in den vergangenen Jahren die Kapazitäten stark ausgeweitet und werde dies auch weiterhin tun. Dabei werde der Personalzuwachs im Bauhauptgewerbe auch durch ausländische Arbeitnehmer generiert, die inzwischen 20 Prozent der Beschäftigten des Sektors ausmachen.Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.comDJG/aat/mgoEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.