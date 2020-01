Bauverbände begrüßen Investitionsprogramm für die Bahn

14.01.2020 - 14:31 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

08:31

13:31

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Verbände der deutschen Baubranche haben die Unterzeichnung des neuen Investitionsprogramms für die Deutsche Bahn begrüßt und unter anderem eine Einbindung des heimischen Mittelstandes in die Baumaßnahmen gefordert. "Mit der Verstetigung der Investitionen in die Infrastruktur der Bahn im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung werden die richtigen Weichen gestellt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa.Mit den zur Verfügung gestellten Finanzmitteln erhielten die mittelständischen Firmen der Bauwirtschaft die erforderliche Planungssicherheit, um nachhaltig Kapazitäten für die anstehenden Bauaufgaben zu schaffen. "Nun muss sichergestellt werden, dass die Gelder auch wirklich verbaut werden und es zu einem echten Update für die Bahninfrastruktur kommt", forderte er. Wichtig sei, "dass hierbei der heimische Mittelstand eingebunden ist und die Vergabepraxis durch Fach- und Teillosvergabe auch kleinere Bauunternehmen einbezieht". Den Großteil der Bauwirtschaft machten nach wie vor die baugewerblichen Betriebe des Mittelstands aus.Der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Dieter Babiel, sah in der Vereinbarung einen "großen Schritt hin zur Verstetigung der Investitionsmittel sowohl für eine nachhaltige Erhaltung und den Ausbau der Schieneninfrastruktur als auch für eine gesicherte Investitionsperspektive für unsere Gleisbauunternehmen". Der Investitionshochlauf auf der Schiene sei damit gesichert. Die Bauindustrie stehe nun bereit, die Mittel auch zu verbauen.Zum einen seien die Unternehmen bereit, ihre Personalkapazitäten auszubauen. Aufgrund des zunehmenden Fachkräfteengpasses müsse hierfür jedoch die Attraktivität des Gleisbauberufs wieder gesteigert werden. Zum anderen müsse neben einer transparenten Vorhabenplanung auch die Produktivität durch mehr Standardisierung, den Einsatz digitaler Technologien und innovativer Bauverfahren erhöht werden. Neben einer Weiterentwicklung und Optimierung der konventionellen Verfahren gehöre auch die Nutzung neuer Beschaffungsformen dazu, etwa im Zusammenhang partnerschaftlicher Projektzusammenarbeit.Der Bund und die Bahn hatten am Dienstag die neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III), die den Schienenverkehr in Deutschland in den kommenden zehn Jahren massiv stärken soll, besiegelt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der Vorstandsvorsitzende der DB, Richard Lutz, sowie DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla unterzeichneten den Vertrag im Beisein von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Bis 2030 fließen damit 86 Milliarden Euro in das Schienennetz. Von den Gesamtmitteln trägt der Bund nach Angaben der Bahn 62 Milliarden Euro.Mitarbeit: Barbara Millner)Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.