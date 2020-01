Bayer setzt künstliche Intelligenz in Pharmaentwicklung ein

09.01.2020 - 15:12 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Für eine beschleunigte Vorauswahl neuer möglicher Wirkstoffe zur Behandlung von Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen versucht es Bayer mit künstlicher Intelligenz (KI). Der Pharmakonzern geht dazu eine dreijährige Allianz mit Exscientia Ltd ein, wie aus einer Mitteilung beider Seiten hervorgeht. Bayer zahlt dem britischen Unternehmen für seine Auftragsforschung und bei Erfolg bis zu 240 Millionen Euro.Bayer will die von den Briten entwickelte KI-basierte Technologie dazu nutzen, neue Wirkstoffkandidaten effizienter zu finden und dann zu verbessern. Bislang dauert es 12 bis 15 Jahre, bis aus einem möglichen Wirkstoff ein am Markt zugelassenes neues Medikament geworden ist. Bayer-Forschungschef Jörg Möller erwartet, den Prozess mit Hilfe der Exscientia-Technologie beschleunigen zu können.