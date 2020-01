Bayer sichert sich US-Lizenz für hormonfreies Verhütungsmittel

13.01.2020 - 13:24 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Bayer hat sich die US-Lizenz zur Vermarktung eines bislang noch nicht zugelassenen hormonfreien Verhütungsmittels vorvertraglich gesichert. Bei dem Produkt handelt es sich um einen monatlich zu wechselnden, empfängnisverhütenden Vaginalring, der unter dem Namen Ovaprene von Dare Bioscience entwickelt wird, wie Bayer mitteilte. Dare will in diesem Jahr nach der sogenannten Investigational Device Exemption bei der US-Gesundheitsbehörde FDA auch die Marktzulassung beantragen.Bayer sicherte sich für 20 Millionen US-Dollar zunächst die Option auf die Lizenz. Spätere Meilensteinzahlungen im Zulassungsprozess, den Dare allein verantwortet, belaufen sich auf bis zu 310 Millionen Dollar. Für die US-Vermarktung wird Bayer später Dare umsatzabhängige Lizenzgebühren im zweistelligen Prozentbereich zahlen.Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.comDJG/rio/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.