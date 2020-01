Bayerns Energieminister unterstützt SPD-Idee einer Wind-Prämie

03.01.2020 - 08:44 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat die von der SPD vorgeschlagene Windrad-Prämie begrüßt. Dies sei ein Weg, um die Sache leichter zu machen, sagte Aiwanger im Deutschlandfunk. Allerdings lehnte er es ab, direktes Geld als Entschädigung an die Bürger auszuzahlen. "Den Bürger zum Beteiligten zu machen, das ist der Königsweg."Man sollte deshalb nicht von einem "Windbürgergeld" sprechen, sondern von einer "Bürgerwindanlage". Andernfalls drohe schnell eine Neiddebatte, weil auch Anwohner von Autobahnen oder Photovoltaikanlagen Forderungen stellen könnten, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns.Ein Weg seien Beteiligungsmodelle wie Windenergiegenossenschaften oder kommunale Windräder, bei denen zusätzlich Geld in die Gemeinde fließe, etwa zur Finanzierung des örtlichen Kindergartens. "Man müsste es mehr institutionalisieren und hier gezielter mit Modellen auf die Gemeinden zugehen", forderte Aiwanger.Finanziert werden könnten diese über die Einspeisevergütung. Die Allgemeinheit werde möglicherweise einen Cent mehr zahlen müssen für die Einspeisung von Windstrom. "Mit diesem Cent mehr kann man dann lukrative Beteiligungsmodelle erschließen."In Bayern gelten derzeit mit der sogenannten 10H-Regel die strengsten Abstandsregeln für Windräder in Deutschland. Demnach muss der Abstand zu Wohnsiedlungen die zehnfache Höhe eines Windrads betragen. Am Donnerstag hatte der SPD-Fraktionsvizechef Matthias Miersch ein Windbürgergeld gefordert, um den schleppenden Ausbau der Windkraft an Land zu überwinden und die Akzeptanz für Windräder vor Ort zu stärken.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.