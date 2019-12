BBVA schreibt 1,5 Milliarden Dollar auf US-Geschäft ab

19.12.2019 - 19:12 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MADIRD (Dow Jones)Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) muss den Firmenwert ihrer US-Aktivitäten wertberichtigen. Es sei mit einer Belastung von 1,5 Milliarden US-Dollar zu rechnen, kündigte die spanische Bank an. Das sei Folge des Abwärtstrends bei den Zinsen, vor allem im zweiten Halbjahr. Zusammen mit der schwächeren Konjunktur lasse das geringere zukünftige Gewinne erwarten, was den Firmenwert entsprechend mindere.Kapitalausstattung, Liquidität und Dividendenfähigkeit seien von dieser Wertberichtigung nicht betroffen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/jhe/cbrEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.