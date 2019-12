BDA-Chef kritisiert Politik für Fokusierung auf E-Mobilität

27.12.2019 - 10:10 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat den hektischen Umstieg auf die batteriebetriebene Elektromobilität kritisiert. "Manche Entscheidungen, die ad-hoc getroffen werden, erweisen sich später oft als voreilig. Die Politik hat Entscheidungen vorrangig zugunsten der batteriegetriebenen Elektromobilität vorangetrieben", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich halte diese Prioritätensetzung für falsch, denn niemand kann heute sagen, welche technische Entwicklung am vorteilhaftesten sein wird."Er betonte, dass der Diesel derzeit das unter Einbezug der Herstellungsemissionen emissionsärmste Fahrzeug überhaupt sei. Dieses werde "systematisch schlechtgeredet und verteufelt". Er selber habe sich gerade einen neuen Diesel gekauft, weil der bei hoher Kilometerleistung und auf langen Strecken am saubersten sei.Kramer appellierte auch an die Bundesregierung, sich bald auf eine Erleichterung der Kurzarbeit zu verständigen. "Wichtig ist, diese Entscheidungen gleich zu Beginn des Jahres zu treffen. Wir brauchen die Ausweitung der Kurzarbeit und deren Freistellung von den Sozialbeiträgen jetzt, und nicht erst im Juni", sagte Kramer. "In vielen Betrieben des Maschinen- und Anlagenbaus gibt es gerade akute Auslastungsprobleme. Die Leute nach Hause zu schicken, wenn man nicht weiß, ob man sie nicht bald schon wieder gebrauchen kann, wäre Wahnsinn."Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Union aufgefordert, der Ausweitung des Kurzarbeitergeldes rasch zuzustimmen. "Bisher können wir die Bezugszeit für das Kurzarbeitergeld von zwölf auf 24 Monate nur verlängern, wenn eine Gesamtstörung des Arbeitsmarkts vorliegt", sagte Heil der Rheinischen Post. "Wir haben aber keine Gesamtstörung, sondern nur in Teilen der Industrie Eintrübungen. Ich möchte in der Koalition überzeugen, dass wir das Kurzarbeitergeld auch schon bei solchen Teilstörungen auf 24 Monate verlängern können", sagte Heil.Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.comDJG/aat/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.