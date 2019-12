BDI: Deutschland und Europa sollten bei KI auf Industrie setzen

27.12.2019 - 14:02 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

08:02

13:02

Von Andrea ThomasBERLIN (Dow Jones)Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung und die Europäischen Kommission vor einer falschen Schwerpunktsetzung bei der Künstlichen Intelligenz (KI) gewarnt. Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industire (BDI) forderte, dass sich Deutschland und Europa bei der KI-Förderung nicht verzetteln dürften und sich auf industrielle Anwendungen fokussieren sollten.Der Fokus muss klar auf industriellen Anwendungsfeldern liegen. Dort bestehen die besten Wachstumschancen", sagte Plöger zu dem am Freitag vorgestellten KI-Grundsatzpapier des BDI. Mit einem zusätzlichen jährlichen Wachstum von 2,3 Prozent würden in der Industrie höhere Erträge durch künstliche Intelligenz erwartet als in anderen Branchen. "Die Kombination unserer industriellen Stärke mit den Möglichkeiten von KI bietet die große Chance, Deutschland und Europa im internationalen Standortwettbewerb einen Vorteil zu verschaffen."Allerdings bereiten dem BDI die Haushaltspläne der Bundesregierung für die Jahre bis 2023 Sorge. In der im November vergangenen Jahres vorgestellten KI-Strategie seien zusätzliche KI-Ausgaben von 3 Milliarden Euro bis Ende 2025 versprochen worden. Nun allerdings seien bis 2023 nur 1 Milliarde Euro vorgesehen und der Rest solle zum Teil über die Umschichtung der Ressortetats erfolgen.Dies ist der falsche Weg. Die Förderung von Künstlicher Intelligenz sollte nicht zu Lasten bestehender Fördertöpfe erfolgen", so das BDI-Grundsatzpapier. Die Bundesregierung solle zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen und die Förderschwerpunkte auf industrienahe Anwendungsfelder legen. Auch sollten die selbstgesteckten Ziele besser umgesetzt werden. Dafür sollten Indikatoren für die Erfolgsmessung der KI-Strategie festgelegt und die Datenlagen verbessert werden.Wichtig sei es für Deutschland und Europa, dass man im internationalen Wettbewerb nicht auf die gleichen Schwerpunkte setzen sollte. Bundesregierung und EU-Kommission sollten den Auf- und Ausbau von Kompetenzen in KI-Bereichen mit strategischer Bedeutung für die Industrie wie zum Beispiel Robotik, datenarme KI oder hybride KI gezielt fördern.Kritisch sieht der BDI jedoch die Ankündigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit einen Legislativvorschlag für Künstliche Intelligenz vorzulegen. "Der Regulierungsrahmen beeinflusst die Innovationsfähigkeit der europäischen Wirtschaft für die kommenden Jahre und Jahrzehnte entscheidend", so Plöger. "Es wäre kontraproduktiv, ihn übers Knie zu brechen." Der Vorschlag der Kommission sollte alle KI-Anwendungen, die keine kritischen Entscheidungen über Menschen treffen, explizit ausnehmen. Sonst würde der regulatorische Schnellschuss zur Innovationsbremse für die Industrie.Auch sollte die Politik statt bei der Regulierung besser bei der Stärkung der Forschung und des Mittelstandes Tempo machen. Erst 15 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen setzten bereits KI ein. Regionale und überregionale Vernetzungsinitiativen mit IT-Dienstleistern und KI-Startups müssten auf- und ausgebaut werden. Viele Unternehmen könnten keine eigenen KI-Experten beschäftigen und benötigten Realisierungspartner, die sie in der Entwicklung von KI-Anwendungen unterstützen, so der BDI.Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.comDJG/aat/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.