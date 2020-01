BDI kritisiert überarbeitetes Kohleausstiegsgesetz

22.01.2020 - 12:04 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat den vom Wirtschaftsministerium vorgelegten Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz kritisiert. Das Papier werde den Empfehlungen der Kohlekommission zwar in vielen Punkten gerecht. Eine Entlastung für private und gewerbliche Verbraucher zum Ausgleich steigender Strompreise sei allerdings "ein fester Bestandteil" der Empfehlungen der Regierungsberater gewesen, erklärte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. "An dieser wichtigen Stelle bleibt der Gesetzentwurf deutlich hinter dem Votum der Kommission zurück."Er ermögliche lediglich, Übertragungsnetzentgelte durch Bundeszuschüsse abzusenken, sichere diese aber nicht verbindlich zu, sagte Lösch. Die Bundesregierung gefährde damit die Planungssicherheit von Unternehmen. Wettbewerbsnachteile und soziale Belastungen würden nicht verlässlich ausgeglichen. "Ohne eine solche sichere Entlastung wäre eine zentrale Voraussetzung für den Kohlekompromiss ausgehebelt", erklärte der BDI-Geschäftsführer.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.