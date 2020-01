Bechtle Schweiz kauft Wide Technology Partner

13.01.2020 - 09:51 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Bechtle übernimmt in der Schweiz einen kleinen IT-Dienstleister mit rund 20 Mitarbeitern, der sich auf Lösungen für Produkte des US-Riesen Cisco spezialisiert hat. Die Wide Technology Partners AG mit 4,3 Millionen Schweizer Franken Jahresumsatz wird rückwirkend zum 1. Januar Teil des schwäbischen IT-Systemhauses, wie es in einer Mitteilung heißt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/rio/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.