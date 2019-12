Beiersdorf: Das sieht gut aus

Beiersdorf-Aktien +1,38% haben sich am Freitag mit plus 1,2 Prozent auf 106,30 Euro an die Spitze der Tagesgewinner im DAX gesetzt. Vor allem charttechnische Gründe können für den Anstieg angeführt werden.



Die Papiere des Konsumgüter-Konzerns schafften es nämlich nun auch deutlich über ihre 50-Tage-Linie, nachdem sie im Wochenverlauf bereits den Abwärtstrend seit Anfang September knacken konnten. Damals hatten die Nivea-Aktien mit 117,25 Euro ein Rekordhoch erreicht, waren anschließend aber um etwa 14 Prozent abgesackt.

Die Experten in den Bankhäusern können sich indes nicht entscheiden und verteilen sich gleichmäßig auf die Lager von Bullen, Bären und neutral eingestellten Analysten. Auch ihre Kursziele driften von 88 bis 124 Euro deutlich auseinander.



Zu den größeren Optimisten zählt die US-Bank JPMorgan. Sie hatte die Einstufung für Beiersdorf +1,38% vor einer Woche auf "Overweight" belassen mit einem Kursziel von 118 Euro. Nach der Parlamentswahl in Großbritannien prognostizierte Analystin Celine Pannuti mögliche währungsbedingte Auswirkungen der Wahl auf die Ergebnisentwicklungen europäischer Konsumgüterkonzerne 2020.



Bei den meisten britischen Anbietern dürfte der Gewinn (EPS) 2020 sinken, während die Mehrzahl der EU-Sektorunternehmen leichte Zuwächse erwarten könne, schrieb sie in einer Branchenstudie. Für Beiersdorf rechnet die Expertin mit einem EPS-Anstieg um 0,3 Prozent. (mit Material von dpa-AFX)