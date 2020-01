Biogen kauft von Pfizer mögliches Medikament gegen Parkinson/Alzheimer

13.01.2020 - 13:52 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Das Biotechunternehmen Biogen setzt auf den Erfolg eines Wirkstoffs zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson. Das Unternehmen erwirbt für eine Sofortzahlung von 75 Millionen US-Dollar das entsprechende Mittel vom Wettbewerber Pfizer, wie die Unternehmen mitteilten.Der Wirkstoff befindet sich derzeit noch in der erste Phase der Entwicklung. Sollte ein marktfähiges Produkt entstehen, kann Pfizer auf Meilensteinzahlungen von bis zu 635 Millionen Dollar und eine Umsatzbeteiligung im hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Bereich hoffen.Biogen sieht in dem Zukauf eine gut passende Ergänzung zu den eigenen Medikamenten gegen Alzheimer und Parkinson. Das Pfizer-Mittel "CK1" verspricht, gegen Schlafstörungen und innere Unruhe eingesetzt werden zu können, unter denen viele Patienten mit Alzheimer und Parkinson leiden.