BioNTech – eine Aktie fürs nächste Jahrzehnt?

Der Firmensitz in der Mainzer Oberstadt lässt kaum erahnen, was hinter der unauffälligen Fassade vor sich geht. Doch zwischen Schrebergärten, Baugrube und Obdachlosen-Unterkunft hat mit BioNTech ein Biotechnologie-Unternehmen seine Heimat gefunden, das bei der Revolutionierung bisheriger Krebs-Behandlungsmethoden ein gehöriges Wort mitreden könnte. Der Aktienkurs des im Oktober an die Nasdaq gegangenen Unternehmens hat sich bereits mehr als verdoppelt.



Das 2008 gegründete Unternehmen konzentriert sich auf Therapien gegen Krebs, die von bisherigen Ansätzen teils erheblich abweichen. Setzt die traditionelle Onkologie auf Behandlungsmethoden wie Chemotherapie oder Bestrahlung, verfolgt BioNTech mit eigens entwickelten Immuntherapien einen individuellen Ansatz für die Patienten. Ziel ist es, die Immunabwehr jeweils so zu beeinflussen, dass sie den spezifischen Tumor aus eigener Kraft bekämpfen kann.

Weitere Produktkandidaten gegen Krebs in der Pipeline



Das Forschungsprogramm umfasst derzeit vier Wirkstoffklassen: Der gößte Schwerpunkt liegt auf der sogenannten mRNA-Technologie. Dabei werden genetische Informationen mithilfe eines "Messenger-RNA" (mRNA) genannten Botenstoffs an Zellen geliefert, die daraus Proteine zur Bekämpfung der Krebszellen bilden.



Ein weiterer Bereich ist die Zelltherapie, bei der sogenannte "T-Zellen" des Patienten so verändert werden, dass sie sich gegen krebsspezifische Antigene richten. Zusätzlich konzentriert sich BioNTech auf die Antikörper-Technologie sowie auf die Verwendung sogenannter niedermolekularer Wirkstoffe, die das Immunsystem zur Behandlung von Tumoren aktivieren.

In der Forschungs-Pipeline befinden sich über 20 Produktkandidaten allein gegen Krebs. Hinzu kommen drei weitere gegen andere Erkrankungen, darunter Influenza. Allerdings sind die Wirkstoffe mit einer Ausnahme derzeit noch in frühen Stufen der klinischen Erprobung. Zahlreiche andere durchlaufen sogar erst die vorklinische Phase, womit noch viele Jahre bis zu einer möglichen Markteinführung vergehen werden.

Pharma-Riesen sind Partnerschaften eingegangen



Am weitesten vorangeschritten ist derzeit BNT122. Der Impfstoff gegen metastasierende Melanome und andere solide Tumore befindet sich derzeit in der zweiten Phase der klinischen Tests. Bisherige Ergebnisse sind vielversprechend. Das US-Magazin Nature zitierte in einem jüngsten Artikel einen Studienteilnehmer mit den Worten, er habe die Hautkrebszellen in den Wochen nach der ersten Injektion regelrecht schrumpfen sehen können.

Große Pharmakonzerne wie Sanofi -0,48%, Pfizer -0,28% oder Bayer -0,31% sind bereits Partnerschaften mit den Mainzern eingegangen. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates ist aufmerksam geworden: Der Milliardär hat über seine Stiftung 50 Millionen Euro in BioNTech investiert.

Aktienkurs im Aufwärtstrend



Der US-Börsengang von BioNTech fiel etwas holprig aus. Im schwierigen Marktumfeld im Oktober erreichte das Unternehmen die eigentlich angestrebte Preisspanne von 18 bis 20 Dollar je Aktie nicht. Erst zum Ausgabepreis von 15 Dollar gelang der Sprung an die Nasdaq.

Die Kursentwicklung verlief zunächst ähnlich. In den ersten Handelstag fiel die Aktie unter den Ausgabepreis, bevor der Kurs im November Fahrt aufnahm. Der war freilich nur der Anlauf für den Sprung im Dezember: In einer fulminanten Aufwärtsbewegung sprintete die Aktie auf bis zu 38 Dollar und pendelte zuletzt unter 35 Dollar. Im deutschen Handel konnte die BioNTech-Aktie +5,49% am Montag wieder einmal kräftig zulegen.



Viel Vorschusslorbeeren



Mit bis zu 150 Prozent Gewinn zur Erstnotiz hat das Unternehmen freilich erhebliche Vorschusslorbeeren eingeheimst. Die Marktkapitalisierung von mehr als sieben Milliarde Dollar reiht BioNTech in die Spitzengruppe der wertvollsten deutschen Biotechnologie-Unternehmen ein. Es ist an der Börse nun schon mehr wert als Biotech-Größenn wie Morphosys und Evotec.

Ob das gerechtfertigt ist, muss sich zeigen. Immerhin liegt das höchst Kursziel einer Bank bei gerade einmal 25 Dollar und der Durchschnitt der Analystenziele bei nur etwas über 21 Dollar. Selbst bei planmäßiger Entwicklung der Pipeline ist eine glänzende Zukunft für BioNTech keine ausgemachte Sache. Zahlreiche andere Unternehmen sind mit Forschungsprogrammen ebenfalls im Bereich Immuntherapie unterwegs.