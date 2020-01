Bitcoin fällt unter 7000 Dollar

02.01.2020 - 18:55 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kryptowährung Bitcoin ist am Donnerstag unter 7000 US-Dollar gefallen. Der Kurs fiel auf der Handelsplattform Bitstamp am Nachmittag um 3,8 Prozent auf 6939 Dollar. Auch andere Digitalwährungen gerieten unter Druck. Vor Weihnachten hatte der Bitcoin noch bei 7247 Dollar notiert. Ende Juni war der Kurs der wichtigsten Digitalwährung noch bis auf fast 14 000 Dollar gestiegen. "Die Anleger kehren Bitcoin und Co vorerst auch im Jahr 2020 den Rücken und widmen sich weiterhin den Aktienmärkten", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Es scheint, als wolle sich derzeit noch niemand auf das im Mai anstehende Bitcoin-Halving einlassen." Die Menge der täglich produzierten Bitcoins wird dann halbiert, was tendenziell den Preis stützen könnte. Der Bitcoin läuft laut Emden durch den erneuten Rutsch unter die 7000-Dollar-Marke Gefahr, unter die Räder zu kommen. Emden erwartet, dass bei der Kursentwicklung die Charttechnik eine wichtige Schlüsselrolle spielen werde. /jsl/nas Quelle: dpa-AFX