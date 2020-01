BMW muss im Dezember deutliche Abstriche beim Absatz machen

10.01.2020 - 09:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MÜNCHEN (Dow Jones)BMW hat im Dezember deutlich weniger Fahrzeuge verkauft, im Gesamtjahr reichte es aber für einen neuen Rekordabsatz. Der Absatz in der Gruppe mit der Marke BMW sowie Mini und Rolls-Royce fiel im letzten Monat des Jahres um 3,6 Prozent auf 224.127 Fahrzeuge, wie der Automobilkonzern mitteilte. Von der Kernmarke wurden 196.116 Wagen verkauft, ein Rückgang von 1,1 Prozent. Beim Mini erreichte das Absatzminus sogar knapp 18 Prozent.Im Gesamtjahr wurden 2,520 Millionen Wagen ausgeliefert (plus 1,2 Prozent). Darüber hatte BMW schon vor wenigen Tagen berichtet. Die Kernmarke kam auf ein Plus von 2 Prozent, der Mini verkaufte sich 4,1 Prozent schlechter. Der Autobauer sprach mit Blick auf den Kleinwagen von einem "wettbewerbsintensiven Segment".Rolls-Royce steigerte den Absatz im Gesamtjahr zwar um 25,4 Prozent, mit nur 497 Fahrzeugen brach der Absatz im Dezember aber um über ein Viertel ein. Der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge im Konzern legte sowohl im Dezember als auch im Gesamtjahr um gut 2 Prozent zu.Für das Jahr 2020 zeigte sich BMW trotz des schwachen Jahresendes zuversichtlich. Insgesamt werde ein leichtes Absatzplus angestrebt, sagte Vertriebsvorstand Pieter Nota. Dabei werde das Unternehmen weiter profitabel wachsen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/uxdEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.