BMWi: CO2-Zertifikate sollen mit Kraftwerks-Aus gelöscht werden

20.01.2020 - 12:45 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

06:45

11:45

BERLIN (Dow Jones)Das Bundeswirtschaftsministerium will im Zuge des Kohleausstiegs sicherstellen, dass mit der Stilllegung von Kraftwerken auch entsprechende CO2-Zertifikate aus dem Markt genommen werden. "Es wird eine Regelung zur Löschung getroffen", versicherte die zuständige Ministeriumssprecherin, Anna Sophie Eichler, in Berlin. Die Details dazu würden derzeit noch ausgearbeitet. Auch das Umweltministerium bestätigte, dass frei werdende Emissionszertifikate entfernt würden. "Das Procedere ist noch nicht geklärt", ergänzte Sprecher Stephan Haufe.In der vergangenen Woche hatten Bund und Länder den Zeitplan für das Abschalten von Braunkohle-Meilern vorgelegt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sicherte zu, den überarbeiteten Gesetzentwurf für das Kohleausstiegsgesetz bis zum 29. Januar vorzulegen.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.