BOC Aviation bestellt 20 Airbus A320neo Flugzeuge

Von P.R. VenkatSINGAPUR (Dow Jones)Das Flugzeugleasingunternehmen BOC Aviation Ltd. hat mit Airbus eine Vereinbarung für den Kauf von 20 Airbus A320neo Flugzeuge geschlossen. Die Flugzeuge sollen 2023 und 2024 ausgeliefert werden, teilte BOC Aviation mit. Finanzielle Details der Kaufvereinbarung veröffentlichte das Unternehmen aus Singapur nicht.Ende Dezember hatte BOC Aviation bei Airbus 18 Flugzeuge desselben Typs bestellt, die 2022 und 2023 geliefert werden sollen. Ende Dezember hatte BOC insgesamt eine Flotte von 509 Flugzeugen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/uxd/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.