BOC Aviation kauft 18 Airbus-Maschinen des Typs A320NEO

HONGKONG (Dow Jones)Airbus hat sich über den Verkauf von 18 Maschinen des Typs A320NEO mit BOC Aviation Ltd verständigt. Wie die asiatische Leasinggesellschaft für Flugzeuge am Dienstag in einer Mitteilung an die Börse Hongkong verlautbarte, sollen die Maschinen zwischen 2022 und 2023 ausgeliefert werden. Finanzielle Details des Geschäfts wurden nicht genannt.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/flfEND) Dow Jones NewswiresDecember 31, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.