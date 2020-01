Boeing droht erneut Strafe der FAA

12.01.2020 - 07:25 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Doug CameronFRANKFURT (Dow Jones)Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA will den Flugzeugbauer Boeing mit einer zusätzlichen Strafe belegen. Damit solle geahndet werden, dass der Hersteller mutmaßlich defekte Tragflügelteile bei einigen seiner Maschinen des Typs 737 MAX verbaut habe, teilte die US-Behörde mit. Die Strafe soll sich auf 5,4 Millionen US-Dollar belaufen. Boeing muss bereits 3,9 Millionen Dollar wegen desselben Vorwurfs bei Flugzeugen des Typs 737 New Generation zahlen.Die Strafe ist weniger in ihrer Höhe bedrohlich für den Flugzeugbauer. Sie beschädigt aber erneut das ramponierte Image des Unternehmens, das immer noch keine Lösung für seine stillgelegten 737 MAX gefunden hat, die nach zwei Abstürzen weltweit am Boden bleiben müssen.Die nun kritisierten Tragflügelteile sollen an 300 Jets installiert sein und wegen Produktionsproblemen schwächer ausgelegt sein als geplant.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 12, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.