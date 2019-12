Boeing-Raumschiff 'Starliner' zwei Tage nach Pannen-Start wieder gelandet

22.12.2019 - 18:37 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Nach einer Panne zum Start am Freitag ist das Boeing -1,17% -Raumschiff "Starliner" am Sonntag früher als geplant im US-Bundesstaat New Mexico gelandet. Es setzte rund eine Woche vor der ursprünglich vorgesehenen Rückkehr auf dem White Sands Space Harbor Runway auf, einem Testgelände zwischen Albuquerque und El Paso. Mit dem "Starliner" sollen künftig Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) gebracht werden. Ursprünglich hatte auch der unbemannte Testflug am Samstag dort andocken sollen, dann war es aber zu Problemen beim Start und einem zu hohen Treibstoffverbrauch gekommen. Deshalb wurde der Test vorzeitig abgebrochen./cfa/scb/DP/he Quelle: dpa-AFX