BoJ-Gouverneur gibt Ratschläge, um Japanifizierung zu vermeiden

Von Megumi FujikawaTOKIO (Dow Jones)Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat anderen Industrieländern eine Empfehlung gegeben, wie sie die gleiche Falle vermeiden können, in die Japan geraten ist - nämlich niedriges Wachstum, niedrige Inflation und niedrige Zinsen. "Um eine solche Situation zu vermeiden, ist es wichtig, die Finanz- und Geldpolitik flexibel zu steuern", sagte Kuroda bei seiner Pressekonferenz im Anschluss an die Ratssitzung.Kuroda sagte, dass "die Erfahrung Japans ist, dass es nicht leicht ist, sich aus dieser Falle zu befreien, wenn eine Nation einmal in eine niedrige Inflation oder Deflation gerät", und bezeichnete das Phänomen als "Japanifizierung".Während einige globale Zentralbanken, wie die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank, ihre Strategien in diesem Jahr überprüfen werden, sagte Kuroda, dass die BoJ zu diesem Zeitpunkt nicht vorhabe, das gleiche zu tun, da die Inflation immer noch weit unter ihrem Ziel von 2 Prozent liege.Die Abwärtsrisiken für die japanische Wirtschaft seien immer noch signigikant. Die BoJ werde ihre Geldpolitik ohne Zögern lockern, falls das nötig werde, sagte Kuroda. Der Nutzen von niedrigen Zinsen übersteige derzeit noch die Nebeneffekte. Die BoJ setze daher ihre Geldpolitik mit einer Neigung zur Lockerung fort.Zuvor hatte die BoJ beschlossen, an ihrer Zinspolitik festzuhalten. Der Einlagensatz blieb bei minus 0,10 Prozent, ebenso wie die Zielrendite von null für zehnjährige Staatsanleihen.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/apo/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.