BoJ-Protokoll: Fortsetzung der akkommodierenden Geldpolitik notwendig

TOKIO (Dow Jones)Die Mehrheit der Mitglieder des geldpolitischen Rats der japanischen Notenbank (BoJ) hält eine Fortsetzung der akkommodierenden Geldpolitik für notwendig. Dabei müssten die Entwicklung von Wirtschaftsaktivität und Preisen ebenso berücksichtigt werden wie die Entwicklung der Zinsen, damit die positive Produktionslücke so lange wie möglich fortbestehe, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Protokoll der BoJ-Sitzung vom 30. und 31. Oktober weiter hervor.Da es einige Zeit dauern werde, bis das Preisstabilitätsziel der BoJ erreicht sei, habe ein Ratsmitglied gefordert, dass die Notenbank die Fortsetzung ihrer wirkmächtigen lockeren Geldpolitik klar kommuniziere.Ein anderes Ratsmitglied habe auf die aktuell beträchtlichen Abwärtsrisiken für Wirtschaftsaktivität und Preise verwiesen und vorgeschlagen, dass die Notenbank eine weitere Lockerung der Geldpolitik prüfe. Eine präventive Lockerung wäre nach Meinung dieses Mitglieds angemessen, weil Japan unter negativen Entwicklungen anderer Volkswirtschaften leide, die Inflationserwartungen nicht an das Preisstabilitätsziel von 2 Prozent gekoppelt seien und die Inflationsrate weit unter dem Ziel liege.Darauf hätten einige Ratsmitglieder entgegnet, dass ein Festhalten am aktuellen geldpolitischen Kurs derzeit angemessen sei, dass die BoJ aber nicht zögern dürfe, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn das Erreichen des Preisstabilitätsziels weniger wahrscheinlich werde.Einige Ratsmitglieder hätten überdies die Ansicht vertreten, dass die Bank of Japan sich auf den nächsten Wirtschaftsabschwung als ein Risikoszenario vorbereiten solle und dabei nicht nur geldpolitisch zu agieren, sondern auch die Zusammenarbeit mit der japanischen Regierung verbessern solle.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com DJG/clnEND) Dow Jones NewswiresDecember 24, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.