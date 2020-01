BP-CFO Brian Gilvary geht in Ruhestand

21.01.2020 - 08:19 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Adriano MarcheseLONDON (Dow Jones)BP verliert seinen langjährigen Finanzvorstand Brian Gilvary. Der Manager, der seit 1986 bei dem Energiekonzern beschäftigt ist, wird Ende Juni in den Ruhestand gehen, wie die BP plc mitteilte. Sein Nachfolger werde Murray Auchincloss, der aktuell CFO des BP-Fördergeschäfts ist. Gilvary ist seit Anfang 2012 Finanzvorstand von BP.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/kla/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.