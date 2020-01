Brexit-Chefunterhändler Barnier zu Gesprächen in Berlin

16.01.2020 - 13:27 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier empfängt am heutigen Donnerstag den Brexit-Chefunterhändler der EU, Michel Barnier. Es sehe danach aus, dass Großbritannien zum 31. Januar 2020 aus der EU austrete, erklärte Altmaier. "Die Verhandlungen zum zukünftigen Verhältnis werden zeitnah im Anschluss beginnen." Dazu wollen sich Altmaier und Barnier bei dem Treffen in Berlin austauschen.Für die Zukunft wünschen wir uns eine möglichst enge Beziehung mit unseren britischen Freunden", erklärte Altmaier. Ziel seien ein umfangreiches und ausgewogenes Freihandelsabkommen, faire Wettbewerbsbedingungen und die Wahrung des EU-Binnenmarktes, so der Minister.Das britische Parlament hatte dem EU-Ausstiegsplan am 9. Januar zugestimmt, das Votum des Oberhauses steht noch aus. Anschließend muss noch das Europäische Parlament über das Abkommen abstimmen. Das Austrittsabkommen sieht eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember, in der Großbritannien Teil des EU-Binnenmarktes bleibt. Diese Übergangsfrist kann bis zum 30. Juni 2020 einmalig um bis zu zwei Jahre verlängert werden.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.