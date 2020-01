Brexit-Debatte im EU-Parlament - Briten nehmen Abschied von Straßburg

14.01.2020 - 05:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Zweieinhalb Wochen vor dem Brexit debattiert das Europaparlament am Dienstag (ab 10.30 Uhr) über die künftigen Beziehungen der EU zu Großbritannien. Im Entwurf einer Resolution fordern die großen Fraktionen möglichst weitgehende Freizügigkeit für EU-Bürger in Großbritannien auch für Arbeit und Studium. Davon soll abhängen, wie eng die wirtschaftliche Partnerschaft künftig ausfällt. Über das Papier abgestimmt wird am Mittwoch. Für die britischen Europaabgeordneten ist es die letzte Sitzungswoche in Straßburg vor dem EU-Austritt am 31. Januar.Vorher präsentiert der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic den Abgeordneten das Programm für den EU-Vorsitz seines Landes (ab 09.00 Uhr). Auf der Tagesordnung des Parlaments steht darüber hinaus die EU-Außen- und Sicherheitspolitik und eine Debatte zum Konflikt zwischen den USA und dem Iran./vsr/DP/heQuelle: dpa-AFX