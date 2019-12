Britische Inflation weiter unter Notenbankziel

18.12.2019 - 11:04 | Quelle: dpa-AFX (SW) | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX) - Die Inflation in Großbritannien liegt weiter unter dem Zielwert der britischen Notenbank. Nach Angaben des Statistikamts ONS vom Mittwoch lagen die Lebenshaltungskosten im November 1,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Damit stagnierte die Inflationsrate auf dem Niveau des Vormonats. Analysten hatten mit einer noch schwächeren Teuerung von 1,4 Prozent gerechnet.Es ist bereits das vierte Mal in Folge, dass das Inflationsziel der Bank of England von zwei Prozent unterschritten wird. Das verschafft der Notenbank Freiraum, ihre lockere Geldpolitik fortzuführen oder bei Bedarf zusätzlich zu lockern.Gedrückt wurde die Inflationsrate im November vor allem durch zwei Effekte: Zum einen durch einen statistischen Basiseffekt aufgrund einer früheren Tabaksteueranhebung, zum anderen durch Preissenkungen im Hotelbereich./bgf/jsl/fbaQuelle: dpa-AFX