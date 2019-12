Bund hebt Energieeffizienzziel bis 2030 um 2 Prozentpunkte an

18.12.2019 - 12:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

06:00

11:00

BERLIN (Dow Jones)Nach scharfer Kritik von Umweltverbänden hat die Bundesregierung die Zielvorgaben für die Energieeffizienz minimal angepasst. Bis 2030 soll der Primärenergieverbrauch um 30 Prozent gegenüber 2008 sinken. Das entspricht rund 1.200 Terawattstunden weniger, wie aus der von Bundesenergieminister Peter Altmaier (CDU) vorgelegten Energieeffizienzstrategie 2050 hervorgeht, die das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat. Im November waren noch 28 Prozent oder rund 1.120 Terawattstunden vorgesehen.Die EU verlangt von ihren Mitgliedstaaten dagegen 32,5 Prozent Einsparung bis 2030 gegenüber dem Referenzjahr 1990. Nach Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) müsste die Reduktion der Bundesrepublik mindestens 38 Prozent gegenüber 2008 betragen, um das 1,5-Grad-Ziel im Pariser Klimaabkommen noch einzuhalten. "Die zwei Prozentpunkte mehr reichen deshalb immer noch nicht aus", sagte die stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz im Gespräch mit Dow Jones Newswires. "Das Effizienzziel ist nicht kompatibel mit den Klimazielen der Bundesregierung und somit hochgradig peinlich." Gerade bei der Gebäudesanierung gebe es enorm viel Einsparpotenzial.In der Strategie räumt die Bundesregierung zwar ein, dass Deutschland in den nicht vom EU-Emissionshandel erfassten Sektoren "zu einer Senkung der Emissionen um 38 Prozent bis 2030 verpflichtet" sei. Zur Begründung für die niedrigeren Effizienzziele verweist das Papier aber auf das Klimapaket, wodurch bereits "eine nachhaltige Trendwende angestoßen worden" sei. Das 30-Prozent-Ziel bis 2030 sei verbunden mit den anderen Maßnahmen "die Voraussetzung für den Erfolg von Energiewende und Klimaschutz in Deutschland", erklärte Wirtschaftsminister Altmaier. "Unsere Volkswirtschaft ist umso wettbewerbs- und zukunftsfähiger, je energieeffizienter sie ist."Bis 2050 verfolgt die Bundesregierung dann das Ziel, den Primärenergieverbrauch gegenüber 2008 zu halbieren. In einer "Roadmap Energieeffizienz 2050" soll der Weg dahin gemeinsam mit Verbänden, Ländern und der Wissenschaft erst noch entwickelt werden.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/shaEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.