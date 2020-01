Bundesagentur für Arbeit rechnet 2020 mit Defizit

14.01.2020 - 10:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erwartet dieses Jahr nach eigenen Angaben ein Defizit von 1,3 Milliarden Euro. Wie die Behörde in Nürnberg mitteilte, erzielte sie 2019 mit 2,1 Milliarden Euro einen Überschuss, der "im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer ausgefallen" ist. "Die Ausgaben der BA für Arbeitslosengeld sind im letzten Jahr konjunkturbedingt gestiegen", teilte die BA zur Begründung mit. Das Ergebnis sei um rund 1,6 Milliarden Euro besser ausgefallen als ursprünglich erwartet, liege aber deutlich unter den Überschüssen der Vorjahre.Im Jahr 2018 lag das Plus laut BA noch bei 6,2 Milliarden Euro. Die Konjunkturrücklage der BA lag demnach Ende des Jahres bei 25,8 Milliarden Euro. "Die Zeit der kräftigen Überschüsse ist vorbei", konstatierte BA-Finanzvorstand Christiane Schönefeld. "Die Situation am Arbeitsmarkt ist derzeit ungewiss, und wir müssen den konjunkturellen Trend beobachten." Die Beschäftigung sei hoch, die Ausgaben etwa beim Arbeitslosengeld und Kurzarbeit stiegen aber spürbar an. Derzeit gehe man von einem Defizit im laufenden Haushalt aus. "Notfalls gehen wir an die Rücklage ran", kündigte sie an.Der Haushaltsplan 2020 weise ein Defizit von rund 1,3 Milliarden Euro aus - diesen Fehlbetrag werde die BA aus der Rücklage decken. Hier wirke sich die erneute Beitragssatzsenkung aus. Der Beitragssatz ist zu Jahresbeginn nochmals gesunken und liegt bei 2,4 Prozent. Der Fehlbetrag werde durch steigende Ausgaben bei der Weiterbildung und dem Arbeitslosengeld erwartet.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.