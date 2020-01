Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen bekannt

03.01.2020 - 05:50 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Freitag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktstatistik für Dezember vor. Außerdem will die Behörde einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr und einen Ausblick auf 2020 geben. Im November 2019 war die Zahl der Arbeitslosen mit 2,180 Millionen Menschen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Als größten Bremsklotz für die Wirtschaft sieht Bundesagentur-Chef Detlef Scheele in diesem Jahr den Fachkräftemangel. Erstmals seit Jahren werde es keinen Zuwachs bei der erwerbstätigen Bevölkerung mehr geben, sagte er kurz vor dem Jahreswechsel. Nach Prognosen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wird die Arbeitslosigkeit deshalb mittelfristig weiter sinken. Unternehmen würden selbst angesichts von Untersicherheiten versuchen, ihre Mitarbeiter zu halten. Für die nächsten Monate erwarten die Experten jedoch, dass die Arbeitslosenzahl wegen der Konjunkturschwäche leicht steigt./igl/DP/he Quelle: dpa-AFX