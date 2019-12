Bundesrat billigt Meisterpflicht für bestimmte Branchen

20.12.2019 - 12:04 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Die Wiedereinführung der Meisterpflicht in bestimmten Branchen ist beschlossene Sache. Der Bundesrat billigte einen entsprechenden Gesetzentwurf, den der Bundestag vergangene Woche beschlossen hatte. Mit dem verpflichtenden Meisterbrief für zwölf Handwerksberufe soll deren Attraktivität gesteigert werden, und die Betriebe sollen zum Ausbilden motiviert werden. Auch soll damit die Qualität der ausgeführten Arbeiten verbessert werden.Für 53 Handwerksberufe war 2004 die Meisterpflicht abgeschafft worden - das hat laut Handwerksverbänden aber in bestimmten Branchen den Fachkräftemangel verschärft. Zu den Gewerken, für die die Meisterpflicht ab 2020 wieder eingeführt wird, zählen unter anderem Fliesenleger, Parkettleger, Drechsler, Orgelbauer und Raumausstatter.Die Länderkammer hatte sich bereits im Februar in einer eigenen Initiative für die Wiedereinführung der Meisterpflicht in einigen Berufen ausgesprochen.Mitarbeit: Andrea Thomas)Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.