Bundesrat verweigert Zustimmung zum Ölheizungs-Verbot

20.12.2019 - 16:43 | Quelle: Dow Jones Newsw...

BERLIN (Dow Jones)Der Bundesrat hat der geplanten Einschränkung von Ölheizungen im Klimaschutzprogramm nicht zugestimmt. Die Länder wollten die Regel noch verschärfen, wie die Kammer unter Berufung auf eine Stellungnahme zum geplanten Gebäudeenergiegesetz mitteilte. Das Ölheizungs-Verbot sollte demnach auch für Heizkessel gelten, die mit festen fossilen Brennstoffen betrieben werden, da deren Verbrennung sehr treibhausgasintensiv sei.Auch die geplante Frist bei der Nachrüstungspflicht für Heizungsanlagen lehnten die Länder als unbegründet ab. Das geplante Gebäudeenergiegesetz sieht eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen vor. Ab 2026 dürfen dann Ölheizungen in solchen Häusern, die auch mit erneuerbaren Energien oder Gas ihre Wärme beziehen könnten, nicht mehr eingebaut werden. Zudem sollen Gas- und Ölheizungen, die seit 1991 eingebaut oder aufgestellt wurden, nur 30 Jahre lang betrieben werden dürfen.Weiterhin forderten die Länder, den Wärmesektor auch für synthetische Energieträger zu öffnen. Grubengas aus dem stillgelegten Steinkohlebergbau müsse den erneuerbaren Energien gleichgestellt werde, um es ökologisch sinnvoll zu verwerten. Weitere Änderungen schlug der Bundesrat bei der Energieberatung und den Angaben im Energieausweis vor. Verschärft werden müssten zudem die Stichprobenprüfungen von Klimaanlagen. Die Bundesregierung muss nun auf die Stellungnahme des Bundesrates reagieren, bevor der Gesetzentwurf wieder in den Bundesrat kommt.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/cbrEND) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.