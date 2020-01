BUSINESS WIRE: Actronika lancia la sua giacca aptica: sensazioni della vita reale per esperienze virtuali uniche

07.01.2020 - 20:09 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

PARIGI (BUSINESS WIRE) 07.01.2020

Actronika presenterà la sua nuova giacca con sensori aptici al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, in programma dal 7 al 10 gennaio 2020. Specializzata nel feedback aptico, Actronika lancia ora una giacca proprietaria in grado di riprodurre sensazioni realistiche per esperienze di realtà virtuale e aumentata.

Attualmente i visori VR hanno la capacità di trasportare i giocatori in un altro mondo stimolando la vista e l'udito, ma per provare un'esperienza immersiva completa manca ancora uno dei cinque sensi: il tatto.

Marina CRIFAR, responsabile comunicazioni / marina.crifar@actronika.com / +33 (0) 9 66 98 77 32 / +33 (0) 6 48 25 92 03