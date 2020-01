BUSINESS WIRE: AerSale Component Solutions erhält FAA-Zulassung zur Überholung von Flugzeugfahrwerken

07.01.2020 - 03:28 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

CORAL GABLES, Florida (USA) (BUSINESS WIRE) 07.01.2020

AerSale Component Solutions, ein Geschäftsbereich von AerSale®, Inc., hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von der Federal Aviation Administration (FAA) die Zulassung zur Überholung der Fahrwerke der Flugzeugserien Boeing 737, 757 und 767 erhalten hat. Die Erteilung einer Zulassung seitens der FAA für die Überholung von Fahrwerken der Airbus-A320-Familie wird für die kommenden Monate erwartet.

„Wir widmen uns der Bereitstellung eines kompletten Pakets mit Produkten und Dienstleistungen für unsere Kunden, und die FAA-Zulassung zur Überholung der von so weit verbreiteten Verkehrsflugzeugen genutzten Fahrwerke ist ein weiteres Beispiel für die große Bandbreite der von uns gebotenen integrierten Flugzeuglösungen und technischen Fähigkeiten“, sagte Nicolas Finazzo, Chairman und Chief Executive Officer von AerSale. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine bequeme, kostengünstige, hochwertige und komplette Anlaufstelle zu bieten, die ihren Bedürfnissen entspricht.“

„Wir haben hart dafür gearbeitet, diese Zulassung zu erhalten“, fügte Dean Vitale, General Manager von AerSale Component Solutions, hinzu. „Wir haben bereits eine Überholung der Fahrwerkgruppe einer Boeing 767-300 durchgeführt und schon mit der Überholung der nächsten Fahrwerkgruppe bei einem Flugzeug der 737-NG-Serie begonnen.“

AerSale beschäftigt in seiner 9300 Quadratmeter großen Anlage in Rio Rancho, New Mexico, ein spezialisiertes Team von technischen Experten, wobei die Anlage nun eine eigenständige, 5600 Quadratmeter große und erweiterbare Werkstatt für Flugzeugfahrwerke umfasst. Die gesamte Überholungskapazität des Unternehmens für Fahrwerksbaugruppen umfasst zerstörungsfreie Prüfung, hochmoderne CNC-Bearbeitung, eine Galvanisierungslinie mit 30 Tanks und die Fertigung von Buchsen vor Ort. Zudem wird sämtlicher Support für Antriebe durch das AerSale-Unternehmen Avborne Component Solutions in Miami, Florida, bereitgestellt.

Über AerSale

AerSale, ein weltweit führendes Unternehmen der Luftfahrtindustrie, ist ein integrierender Aftermarket-Anbieter von gebrauchten Verkehrsflugzeugen, Triebwerken und Komponenten und liefert ein breites Spektrum von MRO- und Engineering-Dienstleistungen für Verkehrs- und Regierungsflugzeuge sowie Komponenten. AerSale bietet darüber hinaus Asset-Management-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Von dem Hauptsitz in Coral Gables (Florida, USA) aus unterhält AerSale Niederlassungen und Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aersale.com. Sie erreichen AerSale Media Relations telefonisch unter +1 305 764 3200 oder per E-Mail unter media.relations@aersale.com.

