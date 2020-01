BUSINESS WIRE: AerSale Component Solutions ottiene l'approvazione dell'FAA per la revisione di carrelli di atterraggio

06.01.2020 - 22:08 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

CORAL GABLES, Florida (BUSINESS WIRE) 06.01.2020

AerSale Component Solutions, una divisione di AerSale®, Inc., ha annunciato oggi di aver ottenuto l'approvazione dell'Amministrazione federale per l’aviazione (Federal Aviation Administration, FAA) per la revisione dei carrelli di atterraggio degli aeromobili Boeing delle serie 737, 757 e 767. Si prevede che l'FAA rilascerà l'approvazione per la revisione dei carrelli di atterraggio della linea di aeromobili Airbus A320 nel corso dei prossimi mesi.

“Ci adoperiamo allo scopo di fornire ai nostri clienti una gamma completa di prodotti e servizi e l'approvazione dell'FAA per la revisione dei carrelli di atterraggio di aerei commerciali molto popolari costituisce un ulteriore esempio del nostro vasto portafoglio di competenze tecniche e soluzioni integrate per il settore aeronautico” ha dichiarato Nicolas Finazzo, Presidente e Direttore generale di AerSale.

Lyndelle Nieuwkerk

Telefono: (305) 764-3200

Email: media.relations@aersale.com