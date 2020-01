BUSINESS WIRE: Analogix presenta il design di riferimento per Times Square RD1011, il primo cavo attivo bidirezionale USB-C del settore con re-timer integrato

06.01.2020 - 15:15 | Quelle: Business_Wire | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

L’architettura del cavo attivo ricco di funzionalità con supporto SRIS e LTTPR è il massimo per gli schermi video, le basi di ricarica e i caschi visori per la realtà virtuale

SANTA CLARA, California (BUSINESS WIRE) 06.01.2020

Analogix Semiconductor, Inc. oggi ha annunciato la disponibilità di RD1011 per Times Square, il suo design di riferimento ad alto rendimento per cavo attivo da USB-C™ a USB-C™ con vero supporto bidirezionale, capace di collegare una sorgente USB-C ad un dispositivo USB-C su tutte le distanze del multimetro.

Facendo leva sulla competenza di Analogix nella gestione dei segnali ad alta velocità, sull’architettura dell’unità di controllo della porta USB-C e sulla comprovata tecnologia del re-timer SRIS e LTTPR, RD1011 offre le prestazioni migliori della categoria con la maggiore interoperabilità, il minore assorbimento di energia al di sotto di 1,5 W e i costi più bassi per i materiali (BOM):

architettura doppia del re-timer con collegamento attraverso un cavo twistato di 4 metri ed una paddle card ad ogni estremità del cavo per massimizzare la lunghezza senza sacrificare le prestazioni;

la soluzione bidirezionale per l’estensione dell’USB-C, l’USB 3.2 10 Gbps Gen2 o l’uscita della sorgente DisplayPort 8.1 Gbps HBR3 su distanze lunghe eccessive;

architettura di SRIS per una vera conformità USB 3.2, oltre all’architettura trasparente e non-trasparente (LTTPR) per l’interoperabilità di DisplayPort 1.4a;

l’unità di controllo completamente funzionale dell’e-marker con Power Deliver (PD 3.0) che gestisce la negoziazione dei contratti di alimentazione USB-C e i messaggi SOP`/SOP``.

“Siamo contenti di continuare a espandere la nostra tecnologia leader nel settore di condizionamento di segnale verso applicazioni pertinenti e fondamentali”, ha detto Michael Ching, vice presidente del marketing presso Analogix.

Contatto Analogix per i media

Gratia Stefan

Tel.: 408-988-8848

marcom@analogix.com